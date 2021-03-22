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Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области обстановка тревожно стабильная»

Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области обстановка тревожно стабильная»

Речь идет о заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

На заседании регионального оперштаба глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе. По его словам, у нас сохраняется «совершенно тревожная стабильность в отношении как коронавируса, так и острых респираторных заболеваний».

На прошедшей неделе зарегистрировано 6123 случая ОРВИ, что ниже эпидпорога и на уровне заболеваемости прошлой недели. По-прежнему лабораторно подтвержденного гриппа нет.

Выявлено 312 случаев внебольничной пневмонии – не только ковидной, но и как осложнения ОРЗ.

– Похоже, что на ближайшей неделе эта тенденция сохранится, – отметил Александр Ломовцев.

За неделю зафиксировано 703 случая коронавируса во всех муниципальных образованиях. Два человека привезли ковид из российских регионов – из Краснодарского и Ставропольского краев.

Еще двое подхватили коронавирусную инфекцию на Кубе и в Армении.

Глава Роспотребнадзора отметил, что с начала 2021 года на территорию Тульской области прибыли 3924 человека, из них подтвердили отсутствие коронавируса 3607 жителей. На 133 нарушителей составлены протоколы, еще 184 материала находятся в производстве в судах.

Сюжет: Коронавирус
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