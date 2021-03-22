За контрабанду сильнодействующих веществ в Туле суд вынес приговор мигранту

Мужчина был задержан при получении посылки на почте.

Прокуратура Центрального района Тулы поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении несудимого жителя иностранного государства. Мужчина признан виновным в контрабанде сильнодействующих веществ.

В октябре 2020 года мужчина, не имея медицинских показаний, заказал в Белоруссии через сайт интернет-магазина анаболических стероидов на территории Республики Беларусь 300 таблеток и 3 флакона препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Посылку с заказом злоумышленник получил 6 ноября 2020 года в почтовом отделении по ул. Путейской г. Тулы, где и был задержан сотрудниками полиции.

Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы условно.

Приговор суда в законную силу не вступил.