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В Туле стартовала Неделя культуры
Фото из архива Myslo

В Туле стартовала Неделя культуры

Она приурочена к празднованию 25 марта Дня работника культуры России.

С сегодняшнего дня по 28 марта муниципальные учреждения культуры приглашают всех желающих на спектакли, концерты, выставки, мастер-классы, литературные встречи и дни открытых дверей.

Так, 25 марта в Городском концертном зале состоится круглый стол «Потенциал проектного подхода в развитии творческих индустрий».

27 марта в рамках Недели культуры пройдет празднование Всемирного дня театра. Театрально-концертный центр и театр «Эрмитаж» представят премьерный спектакль, откроют двери желающим попасть в таинство закулисья.

В Городском концертном зале за круглым столом пройдут обсуждения перспектив развития театрального искусства, а также будет представлен активно развивающийся проект молодежного театрального фестиваля GingerFest.

Количество мест ограничено. Информацию уточняйте по телефонам Тульского историко-архитектурного музея +7 (4872) 31-26-61 и Театрально-концертного центра +7 (4872) 71-67-68, +7 (4872) 71-67-33.

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