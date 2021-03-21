Комиссия РФС: арбитр правильно показал вторую желтую Довбне в матче «Арсенала» с ЦСКА

Фото пресс-службы "Арсенала"

Тульский «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в матче оружейников с ЦСКА. Клуб интересовал эпизод с вынесением второй желтой карточки Александру Довбне на 90-й минуте игры.

Комиссия решила, что рефери в данной ситуации был прав.

– Судья правильно вынес вторую желтую карточку игроку «Арсенала» № 90 Александру Довбне. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист явным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра как в словесной форме, так и выраженным действием. Комиссия напоминает, что игроку, преодолевшему значительное расстояние на поле исключительно с целью апелляции на решение судейской бригады, должно быть вынесено предупреждение, — уточняется на сайте РФС.

Напомним, матч «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 2:1 в пользу туляков. В концовке второго тайма оружейники Громыко и Довбня получили по две желтых карточки и покинули поле.