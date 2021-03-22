Фото Федерации бокса Тульской области.
Тулячка Дарья Абрамова выиграла международный турнир по боксу
Соревнования прошли в Турции.
Представительница Тульской области Дарья Абрамова стала победительницей прошедшего в Турции международного турнира по боксу International Istanbul Bosphorus Boxing tournament.
Как сообщает Федерация бокса Тульской области, в финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов наша спортсменка со счетом 5:0 выиграла у румынки Клаудии Нечиты.
Всего сборная России завоевала три золотых, серебряную и бронзовую медали.
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