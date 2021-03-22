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Тулячка Дарья Абрамова выиграла международный турнир по боксу
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тулячка Дарья Абрамова выиграла международный турнир по боксу

Соревнования прошли в Турции.

Представительница Тульской области Дарья Абрамова стала победительницей прошедшего в Турции международного турнира по боксу  International Istanbul Bosphorus Boxing tournament.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, в финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов наша спортсменка со счетом 5:0 выиграла у румынки Клаудии Нечиты.

Всего сборная России завоевала три золотых, серебряную и бронзовую медали.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:52 +5
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