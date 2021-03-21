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Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 98 случаев заболевания

Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 98 случаев заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 98 случаев коронавируса, 96 человек выздоровели, девять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 308 жителей региона, 32 729 вылечились, 1 457 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:03 0
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