Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 98 случаев заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 98 случаев коронавируса, 96 человек выздоровели, девять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 308 жителей региона, 32 729 вылечились, 1 457 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: