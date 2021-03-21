Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 98 случаев заболевания
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 98 случаев коронавируса, 96 человек выздоровели, девять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 308 жителей региона, 32 729 вылечились, 1 457 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
19 марта, в 11:25, 7 1773 -2
19 марта, в 07:35, 44 1299 3
18 марта, в 11:16, 11 1821 -1
17 марта, в 11:15, 18 1563 -1
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