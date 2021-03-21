Тульские боксеры готовятся к международным соревнованиям

На фото Дарья Абрамова.

Боксер из Щекино Иван Онищенко в составе юниорской сборной России готовится к первенству мира среди спортсменов 17−18 лет. Главный старт 2021 года для этой возрастной группы уже в апреле пройдет в Польше.



Как сообщает минспорта Тульской области, сейчас сильнейшие юниоры страны принимают участие в учебно-тренировочном сборе и международных матчевых встречах в Санкт-Петербурге.



Так, 19 марта Иван Онищенко в составе команды «Россия-1» выступил в матчевой встрече против сборной Санкт-Петербурга, и в супертяжелой весовой категории +91 кг триумфально победил Тимофея Дмитриева.

Тулячка Дарья Абрамова в составе женской сборной России по боксу отправилась на международные соревнования в турецкий Стамбул. Турнир «Босфор 2021» по боксу для мужчин и женщин примет 250 спортсменов почти из 30 стран. Боксеры нацелены на олимпийскую квалификацию, которая пройдет в Париже с 4 по 8 июня.



Наша спортсменка выступит в весовой категории до 57 килограммов.