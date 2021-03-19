В Туле 1 апреля стартует первый этап приемной кампании в первые классы

Новые сроки определены приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

С 1 апреля начнется прием заявлений от граждан, чьи дети проживают на закрепленной образовательной организацией территории, от родителей, чьи дети уже посещают дошкольные образовательные организации центров образования и школ с дошкольными группами, и от родителей детей, чьи братья и (или) сестры, проживающие с ними в одной семье и имеющие общее место жительства, уже обучаются в образовательной организации. Этот этап завершится 30 июня.



Второй этап – для детей, не проживающих на закрепленной территории. Он начнется 6 июля и продолжится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.



Порядок приема и закрепленные территории размещены на официальном сайте администрации города Тулы (Приказ управления образования администрации города Тулы от 26.02.2021 № 46-осн «О закреплении муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Тулы, за конкретными территориями муниципального образования город Тула» в разделе «Управление образования» подраздела «Отраслевые (функциональные) органы»), официальном сайте управления образования администрации города Тулы (раздел «Зачисление в ОО»).

Инструкция для родителей по подаче заявлений размещена на региональном портале государственных услуг www.gosuslugi71.ru (в разделе «Популярные сервисы» - «Запись в школу»).



На сайтах образовательных организаций размещена информация о количестве свободных мест в первых классах, графики приема специалистов по зачислению.



Консультирование родителей осуществляется по телефону управления образования администрации города Тулы: 52-98-02.