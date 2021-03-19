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В Туле состоялась встреча женщин-предпринимателей

В Туле состоялась встреча женщин-предпринимателей

Мероприятие прошло 17 марта.

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов, мэр города Тулы Ольга Слюсарева и директор центра «Мой Бизнес» Светлана Квасова.

Вячеслав Михайлович поприветствовал собравшихся, поздравил с прошедшим праздником 8 Марта и рассказал, что предпринимателям региона оказывается всесторонняя поддержка в любой ситуации, связанной с ведением бизнеса и, конечно, особое внимание в Тульской области уделяется женскому предпринимательству.

- Мы будем систематически встречаться и обсуждать актуальные вопросы поддержки женского предпринимательства и женского лидерства. Надеюсь, что подобные встречи будут полезными, и это даст дополнительный импульс к вашему профессиональному бизнес-развитию, – отметил министр.

Светлана Квасова отметила, что подобные встречи будут регулярно проходить в нашем регионе, собирая успешных женщин-предпринимателей для обмена опытом и продвижения женского предпринимательства в Туле и области.

Светлана Квасова

- Если оглянуться, то десять лет назад бизнес еще не был таким устойчивым как сейчас. Благодаря развитию предпринимательства не только в области, но и в стране, у женщин появилось желание, а вместе с ним и мотивация к созданию новых бизнес-проектов. Центр "Мой Бизнес" как притяжение всех предпринимателей нашей области, поддерживает и помогает шаг за шагом выстраивать успешные проекты.

Также встречу посетила Ольга Слюсарева - олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, почетный гражданин города-героя Тулы, многодетная мама. Мэр Тулы с 27 сентября 2019 года. Вместе с участниками встречи она обсудила меры поддержки предпринимателей, в том числе в период пандемии коронавируса.

После официальной части для собравшихся были организованы мастер-классы по стилю и питанию, психологические практикумы от экспертов.

Ведущий вечера Евгений Ребров провел интересный нетворкинг, участницы познакомились и пообщались в непринужденной обстановке. Подарком вечера стало выступление - Леди КСЮ, которая исполнила несколько музыкальных композиций.

 

Мероприятие проходило в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Тула, ул. Кирова,                                            
135, к. 1, офис 420.
Тел. 8 (800) 600-777-1.
 

мойбизнестула.рф

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