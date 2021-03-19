Субсидии на оплату услуг ЖКХ и за что положен перерасчет: что изменится с 1 апреля
Согласно действовавшим до пандемии правилам, субсидии на услуги ЖКХ оформляются на полгода, потом надо снова подать документы, подтверждающие право на них.
То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов, сообщается на сайте Госдумы. После этого срока право на льготу все же придется подтвердить документально.
Право на получение субсидии имеют люди, у которых ежемесячно на квартплату уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает её самостоятельно. Но есть и общие нормы. Регионы не могут установить параметры получения субсидии ниже, чем на федеральном уровне. При этом могут снизить долю затрат на ЖКУ в доходах, что позволит получить льготу большему количеству семей.
На федеральном уровне установлено, что право на льготу на оплату коммунальных услуг имеют те, у кого эта статья расходов занимает больше 22% от доходов. Для многодетных семей этот норматив составляет 15%.
Кстати, с 1 января 2021 года для назначения субсидий уже не нужно предоставлять квитанции и чеки об оплате
С 1 июля изменится порядок выплаты субсидий и компенсаций по оплате ЖКУ. В частности, приостановить выплаты смогут лишь в том случае, если будет вступивший в силу судебный акт о взыскании задолженности и нет заключённого соглашения о рассрочке погашения долга.
С 1 марта появились новые возможности для снижения квартплаты. Теперь, по закону, можно изменить размер платы за коммунальные услуги, если их оказывают ненадлежащим образом. В частности, за плохой ремонт в подъезде, перебои с горячей водой или отоплением, несвоевременный вывоз мусора. Для перерасчёта необходимо зафиксировать нарушения (произвести контрольные измерения, составить акт) и направить заявление с требованием вернуть часть оплаты.