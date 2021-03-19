Субсидии на оплату услуг ЖКХ и за что положен перерасчет: что изменится с 1 апреля

Согласно действовавшим до пандемии правилам, субсидии на услуги ЖКХ оформляются на полгода, потом надо снова подать документы, подтверждающие право на них.

Из-за распространения коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря – не нужно было снова приходить в соцзащиту и доказывать право на льготу, она автоматически продлялась сначала до 31 декабря, а после порядок продлили еще на три месяца.

То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов, сообщается на сайте Госдумы. После этого срока право на льготу все же придется подтвердить документально.

Право на получение субсидии имеют люди, у которых ежемесячно на квартплату уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает её самостоятельно. Но есть и общие нормы. Регионы не могут установить параметры получения субсидии ниже, чем на федеральном уровне. При этом могут снизить долю затрат на ЖКУ в доходах, что позволит получить льготу большему количеству семей. На федеральном уровне установлено, что право на льготу на оплату коммунальных услуг имеют те, у кого эта статья расходов занимает больше 22% от доходов. Для многодетных семей этот норматив составляет 15%.

Кстати, с 1 января 2021 года для назначения субсидий уже не нужно предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы сами получат эти сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия.