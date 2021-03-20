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У стадиона Металлург в Туле поезд сбил мужчину

У стадиона Металлург в Туле поезд сбил мужчину

62-летний туляк шел вдоль железнодорожных путей и не услышал приближающийся поезд.

ЧП произошло сегодня новью, 20 марта, в Туле на железной дороге между Криволучьем и Присадами. 

62-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей и не услышал приближающийся поезд. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим, и состав сбил пенсионера. Поезд полностью остановился примерно через полкилометра от места трагедии. Мужчина погиб. 

Фотографии с места трагедии опубликованы в социальных сетях.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:21 0
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