У стадиона Металлург в Туле поезд сбил мужчину

62-летний туляк шел вдоль железнодорожных путей и не услышал приближающийся поезд.

ЧП произошло сегодня новью, 20 марта, в Туле на железной дороге между Криволучьем и Присадами.

62-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей и не услышал приближающийся поезд. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим, и состав сбил пенсионера. Поезд полностью остановился примерно через полкилометра от места трагедии. Мужчина погиб.

Фотографии с места трагедии опубликованы в социальных сетях.