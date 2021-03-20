Впервые за долгое время выявлено менее 100 случаев COVID-19 за сутки в Тульской области

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 97 человек, 95 выздоровели и 9 человек умерли.

С начала пандемии в регионе ковидом заразились 35 210 человек, 32 633 вылечились и 1448 умер.

Ситуация в российских регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено 9 632 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 135 (11,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.