Впервые за долгое время выявлено менее 100 случаев COVID-19 за сутки в Тульской области
Такие данные приводит федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 97 человек, 95 выздоровели и 9 человек умерли.
С начала пандемии в регионе ковидом заразились 35 210 человек, 32 633 вылечились и 1448 умер.
Ситуация в российских регионах следующая:
За последние сутки в России выявлено 9 632 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 135 (11,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 447 570 случаев человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 94 659 человек.
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