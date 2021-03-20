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Впервые за долгое время выявлено менее 100 случаев COVID-19 за сутки в Тульской области

Впервые за долгое время выявлено менее 100 случаев COVID-19 за сутки в Тульской области

Такие данные приводит федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 97 человек,  95 выздоровели и 9 человек умерли.

С начала пандемии в регионе ковидом заразились 35 210 человек, 32 633 вылечились и 1448 умер.

Ситуация в российских регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено 9 632 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 135 (11,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 447 570  случаев человек в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 94 659 человек.
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:30 0
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