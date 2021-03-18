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В ТулГУ учредили стипендию имени Веденина

В ТулГУ учредили стипендию имени Веденина

Стипендиатам ежемесячно будут выплачивать по 5000 рублей.

Стипендией имени заслуженного мастера спорта СССР, двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырех­кратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпи­она СССР по лыжным гонкам Вячеслава Веденина будут награждать студентов — членов сборной команды ТулГУ по лыжным гонкам. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Каждому стипендиату из внебюджетных средств университета ежемесячно в течение года будут выплачивать 5000 рублей.

Номинантами на получение стипендии могут быть студенты, показывающие высокие спортивные результаты на соревнованиях областного и республиканского масштаба, принимающие активное участие в жизни вузов.

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