В ТулГУ учредили стипендию имени Веденина

Стипендиатам ежемесячно будут выплачивать по 5000 рублей.

Стипендией имени заслуженного мастера спорта СССР, двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырех­кратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпи­она СССР по лыжным гонкам Вячеслава Веденина будут награждать студентов — членов сборной команды ТулГУ по лыжным гонкам. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Каждому стипендиату из внебюджетных средств университета ежемесячно в течение года будут выплачивать 5000 рублей.

Номинантами на получение стипендии могут быть студенты, показывающие высокие спортивные результаты на соревнованиях областного и республиканского масштаба, принимающие активное участие в жизни вузов.