В ТулГУ учредили стипендию имени Веденина
Стипендиатам ежемесячно будут выплачивать по 5000 рублей.
Стипендией имени заслуженного мастера спорта СССР, двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона СССР по лыжным гонкам Вячеслава Веденина будут награждать студентов — членов сборной команды ТулГУ по лыжным гонкам. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Каждому стипендиату из внебюджетных средств университета ежемесячно в течение года будут выплачивать 5000 рублей.
Номинантами на получение стипендии могут быть студенты, показывающие высокие спортивные результаты на соревнованиях областного и республиканского масштаба, принимающие активное участие в жизни вузов.
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