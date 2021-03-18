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В Тульской области на строительство обводной дороги потратят почти 14 млрд рублей

В Тульской области на строительство обводной дороги потратят почти 14 млрд рублей

Ее планируют построить за пять лет.

В Тульской области построят дорогу в обход Новомосковска. Об этом стало известно на заседании Экспертного совета при губернаторе. Рассматривается возможность включения объекта в программу социально-экономического развития региона до 2026 года

Как сообщает портал «ДорИнфо», уже разработаны предпроектная документация и транспортная модель, проведены инженерные изыскания.

Срок реализации проекта — 5 лет.

Стоимость строительства оценивается в 13,8 млрд рублей, источники финансирования определяются.

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу правительства Тульской области, проектный комитет рабочей группы федеральной правительственной комиссии по транспорту поддержал реализацию данного проекта при условии выделения средств из федерального бюджета.

Строительство этой дороги позволит разгрузить центральные улицы Новомосковска от грузовых автомобилей.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:38 −9
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