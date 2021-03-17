Жителя Щекинского района обокрал сосед
Ранее судимый гражданин умыкнул бытовую технику.
В Щекинском районе в поселке Первомайский полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
К стражам порядка обратился 41-летний житель общежития из поселка Первомайский. Мужчина заявил, что кто-то украл его стиральную машину, которая стояла в помещении прачечной.
Полицейские внимательно изучили дело и пришли к выводу, что к краже причастен 27-летний сосед потерпевшего. Ранее судимый мужчина сознался в преступлении. В полиции выясняют детали происшествия.
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