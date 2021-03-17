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Жителя Щекинского района обокрал сосед

Жителя Щекинского района обокрал сосед

Ранее судимый гражданин умыкнул бытовую технику.

В Щекинском районе в поселке Первомайский полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка обратился 41-летний житель общежития из поселка Первомайский. Мужчина заявил, что кто-то украл его стиральную машину, которая стояла в помещении прачечной.

Полицейские внимательно изучили дело и пришли к выводу, что к краже причастен 27-летний сосед потерпевшего. Ранее судимый мужчина сознался в преступлении. В полиции выясняют детали происшествия. 


 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 08:13 +2
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