Жителя Щекинского района обокрал сосед

В Щекинском районе в поселке Первомайский полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка обратился 41-летний житель общежития из поселка Первомайский. Мужчина заявил, что кто-то украл его стиральную машину, которая стояла в помещении прачечной.

Полицейские внимательно изучили дело и пришли к выводу, что к краже причастен 27-летний сосед потерпевшего. Ранее судимый мужчина сознался в преступлении. В полиции выясняют детали происшествия.



