«Ахмат» – «Арсенал»: История противостояний

Матч 23-ого тура РПЛ состоится сегодня в 20.00.

Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. После 22-х сыгранных туров туляки располагаются на 14-м месте в турнирной таблицы - в активе «Арсенала» 17 очков. У «Ахмата» - 26 набранных очков и 11-е место.

В предыдущем туре туляки обыграли ЦСКА со счетом 2:1, а грозненцы уступили питерскому «Зениту» - 0:4.

Рассудит команды Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Андрей Гурбанов из Краснодара и казанец Наиль Сейфетдинов.

Начало матча в 20.00.

До сегодняшнего дня команды встречались в официальных матчах 14 раз. 5 побед у «Арсенала», 5 - у «Ахмата». Еще 4 раза соперники играли вничью.

В прошлом сезоне грозненцы дома сыграли с туляками вничью, а на выезде выиграли со счетом 3:1. В начале нынешнего сезона матч в Туле завершился нулевой ничьей.