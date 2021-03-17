В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты

В Туле места концентрации ДТП оснастили светодиодными лентами. Они установлены на специальных опорах и дублируют сигналы светофора. Нововведение появилось пока на пяти перекрестках:

ул. Кирова и Ложевой,

пр. Ленина и ул. Пушкинской,

пр. Ленина и ул. Толстого,

пр. Ленина и ул. Жаворонкова,

Щекинского шоссе и ул. Шоссейной.

В администрации Тулы рассказали, что такие меры помогут снизить число аварий на этих участках дороги.

Ленты неприхотливы в эксплуатации, имеют хороший запас срока службы.

Одним из самых аварийных участков по-прежнему является перекресток проспекта Ленина и улицы Пушкинской.

Ранее здесь установили новые камеры — стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации ПДД «АвтоУраган ВСМ2-М». Также на участке дублируются знаки и светофоры, отдельные знаки на ярком желто-зеленом фоне, установлены пешеходные ограждения.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев рассказал:

Дмитрий Ярцев – Чтобы ликвидировать очаг места концентрации ДТП, мы провели дополнительные мероприятия совместно с ГИБДД, администрацией Тулы и министерством транспорта. Были установлены выносные консоли с дублирующими знаками, дополнительные ленты, которые участники дорожного движения видят издалека.