В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты
На данный момент таких перекрестков пять.
В Туле места концентрации ДТП оснастили светодиодными лентами. Они установлены на специальных опорах и дублируют сигналы светофора. Нововведение появилось пока на пяти перекрестках:
- ул. Кирова и Ложевой,
- пр. Ленина и ул. Пушкинской,
- пр. Ленина и ул. Толстого,
- пр. Ленина и ул. Жаворонкова,
- Щекинского шоссе и ул. Шоссейной.
В администрации Тулы рассказали, что такие меры помогут снизить число аварий на этих участках дороги.
Ленты неприхотливы в эксплуатации, имеют хороший запас срока службы.
Одним из самых аварийных участков по-прежнему является перекресток проспекта Ленина и улицы Пушкинской.
Ранее здесь установили новые камеры — стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации ПДД «АвтоУраган ВСМ2-М». Также на участке дублируются знаки и светофоры, отдельные знаки на ярком желто-зеленом фоне, установлены пешеходные ограждения.
Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев рассказал:
Дмитрий Ярцев
– Чтобы ликвидировать очаг места концентрации ДТП, мы провели дополнительные мероприятия совместно с ГИБДД, администрацией Тулы и министерством транспорта. Были установлены выносные консоли с дублирующими знаками, дополнительные ленты, которые участники дорожного движения видят издалека.
По итогам 2019 года на территории Тулы было 29 мест концентрации ДТП, на конец 2020 года – 27 мест.
Дмитрий Ярцев отметил, что управление по транспорту и дорожному хозяйству проводит мероприятия для снижения числа погибших в результате ДТП.