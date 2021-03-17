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В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты

В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты

На данный момент таких перекрестков пять.

В Туле места концентрации ДТП оснастили светодиодными лентами. Они установлены на специальных опорах и дублируют сигналы светофора. Нововведение появилось пока на пяти перекрестках:

  • ул. Кирова и Ложевой,
  • пр. Ленина и ул. Пушкинской,
  • пр. Ленина и ул. Толстого,
  • пр. Ленина и ул. Жаворонкова,
  • Щекинского шоссе и ул. Шоссейной.

В администрации Тулы рассказали, что такие меры помогут снизить число аварий на этих участках дороги.

Ленты неприхотливы в эксплуатации, имеют хороший запас срока службы.

Одним из самых аварийных участков по-прежнему является перекресток проспекта Ленина и улицы Пушкинской.

Ранее здесь установили новые камеры — стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации ПДД «АвтоУраган ВСМ2-М». Также на участке дублируются знаки и светофоры, отдельные знаки на ярком желто-зеленом фоне, установлены пешеходные ограждения.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев рассказал:

Дмитрий Ярцев

– Чтобы ликвидировать очаг места концентрации ДТП, мы провели дополнительные мероприятия совместно с ГИБДД, администрацией Тулы и министерством транспорта. Были установлены выносные консоли с дублирующими знаками, дополнительные ленты, которые участники дорожного движения видят издалека.

По итогам 2019 года на территории Тулы было 29 мест концентрации ДТП, на конец 2020 года – 27 мест.

Дмитрий Ярцев отметил, что управление по транспорту и дорожному хозяйству проводит мероприятия для снижения числа погибших в результате ДТП. Президент РФ поставил задачу снизить этот показатель в 3,5 раза, о важности этой работы говорил и губернатор Алексей Дюмин.

 

Галерея
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 1
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 2
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 3
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 4
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 5
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 6
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 7
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 8
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 9
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 10
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 11
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 12
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 13
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 14
В Туле на самых аварийных участках установили светодиодные ленты, Фото: 15
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:30 +8
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светодиодные лентыместа концентрации ДТП

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