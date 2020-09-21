Новые камеры в Туле фиксируют более 20 видов нарушений: где они находятся?

В Туле появились новые камеры — стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации ПДД «АвтоУраган ВСМ2-М».

Их установили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в местах концентрации ДТП, список которых был сформирован по итогам прошлого года.

Камеры фиксируют более 20 видов нарушений ПДД, среди которых превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрестков, расположения транспортных средств на проезжей части, требований дорожных знаков и разметки и другие.

Новые комплексы появились на девяти перекрестках:

пр. Ленина и ул. Пушкинская,

пр. Ленина и ул. Первомайская,

пр. Ленина и ул. Жаворонкова,

пр. Ленина и ул. Агеева,

пр. Ленина и ул. 9 Мая,

пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова,

пр. Ленина и ул. Скуратовская,

ул. Ложевая и ул. Кирова,

Красноармейский пр. и ул. Дмитрия Ульянова.

Повышение безопасности на дорогах — одна из ключевых задач БКАД.