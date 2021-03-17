В Богородицке наркоман до смерти забил подругу и пытался сжечь ее труп

Фото пресс-службы СК РФ по Тульской области.

В Богородицке Тульской области направили в суд уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Мужчине вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 16 декабря прошлого года обвиняемый на почве совместного употребления наркотиков поссорился со своей знакомой и избил ее. Через несколько часов 29-летняя потерпевшая скончалась на месте происшестви я.

«С целью скрыть следы преступления на следующий день злоумышленник на автомобиле вывез тело жертвы в овраг, где, облив бензином, поджег. По факту незаконного оборота наркотических средств уголовное дело выделено в отдельное производство. Уголовное дело направлено в Богородицкий районный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.