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В Богородицке наркоман до смерти забил подругу и пытался сжечь ее труп
Фото пресс-службы СК РФ по Тульской области.

В Богородицке наркоман до смерти забил подругу и пытался сжечь ее труп

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Богородицке Тульской области направили в суд уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Мужчине вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 
По данным следствия, 16 декабря прошлого года обвиняемый на почве совместного употребления наркотиков поссорился со своей знакомой и избил ее. Через несколько часов 29-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
 
«С целью скрыть следы преступления на следующий день злоумышленник на автомобиле вывез тело жертвы в овраг, где, облив бензином, поджег. По факту незаконного оборота наркотических средств уголовное дело выделено в отдельное производство. Уголовное дело направлено в Богородицкий районный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:59 0
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Место
Тульская областьБогородицк

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