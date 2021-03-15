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В Туле в ДТП пострадала пассажирка автобуса

В Туле в ДТП пострадала пассажирка автобуса

Авария произошла сегодня.

Утром 15 марта на Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Lacetti и автобуса Iveco. За рулем легковушки находился 36-летний водитель, а автобусом управлял 24-летний мужчина.
 
«Автобус совершал внутриобластной рейс. В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
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