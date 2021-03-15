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Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда

Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда

Гериатрическое отделение Тульского областного госпиталя ветеранов войн и труда в пос. Грицовский Веневского района вновь открыло свои двери для пациентов 65+.

Забота о здоровье и физическая активность – ключ к долгой и счаст­ливой жизни. Как правильно заботиться о себе, знают медики гериатрического отделения Тульского областного госпиталя ветеранов войн и труда в поселке Грицовский Веневского района. Медучреждение вновь открыло свои двери для пациентов старшего поколения.

Наталья Мартынова

– Здесь  многое изменилось, – говорит Наталья Мартынова, замначальника госпиталя по лечебной работе, главный внештатный специалист-гериатр департамента здраво­охранения Тульской области. – В том числе создана современная безопасная среда: все коридоры оборудованы поручнями, обустроены специальные душевые, чтобы маломобильные пациенты могли принимать гигиенические процедуры, в палатах появилась кнопка вызова врача. Обновлены внутренние коммуникации, мебель в палатах и медоборудование. Спонсоры помогли обустроить физкультурный зал, позволяющий проходить курс реабилитации пациентам с проблемами опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистыми заболеваниями. С ними занимается инструктор по лечебной физкультуре.

В госпитале можно с комфортом разместить до 150 человек. Правда, пока из-за коронавирусных ограничений коечный фонд занят на треть – 44 пациента проходят сейчас лечение. 

Пациенты отделения – пенсионеры: женщины от 55 лет и мужчины 60 лет и старше.

– Я всю жизнь старалась вести активный образ жизни и сейчас продолжаю, два раза в неделю хожу в бассейн. В госпиталь по направлению от терапевта приезжаю на лечение каждый год уже много лет. Теперь здесь новый зал для занятий, новые тренажеры. Ежегодный курс лечения позволяет продлить мою жизнь и провести год без забот. Приезжаю сюда с жалобами: то руки болят, то ноги, то спина. Позанимаюсь, похожу на процедуры, и всё проходит, – рассказала 81-летняя Лидия Павловна Грицова.

– У моего мужа четыре года назад случился инсульт. И вот в рамках восстановления мы с ним приезжаем в госпиталь каждый год. Он лечится по своему профилю, а я за ним ухаживаю и заодно тоже поправляю здоровье – у меня поврежденный позвоночник. После курса процедур становится легче, и у мужа есть прогресс в восстановлении, – говорит Людмила Малых.

– Ремонт в госпитале приятно удивил, радует, что неизменным осталось доброе и внимательное отношение к пациентам. Я сюда езжу уже более 20 лет, иногда дважды в год. Врачи госпиталя буквально поставили меня на ноги. Спасибо им за это! Благодаря их стараниям в этом году мне исполнится 89 лет, – рассказала Анна Михайловна Пряхина.

Кроме того, в 2021 году в Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина разработан и реализуется план мероприятий «Тульское долголетие».

В этом плане нашли отражение все аспекты жизнедеятельности людей старшего поколения.

 
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Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 1
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 2
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 3
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 4
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 5
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 6
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 7
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 8
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 9
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 10
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 11
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 12
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 13
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 14
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 15
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 16
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 17
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 18
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 19
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 20
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 21
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 22
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 23
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 24
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 25
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 26
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 27
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 28
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 29
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 30
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 31
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 32
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 33
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 34
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 35
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 36
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 37
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 38
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 39
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда, Фото: 40
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:22 +2
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