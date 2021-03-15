Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда

Забота о здоровье и физическая активность – ключ к долгой и счаст­ливой жизни. Как правильно заботиться о себе, знают медики гериатрического отделения Тульского областного госпиталя ветеранов войн и труда в поселке Грицовский Веневского района. Медучреждение вновь открыло свои двери для пациентов старшего поколения.

Наталья Мартынова – Здесь многое изменилось, – говорит Наталья Мартынова, замначальника госпиталя по лечебной работе, главный внештатный специалист-гериатр департамента здраво­охранения Тульской области. – В том числе создана современная безопасная среда: все коридоры оборудованы поручнями, обустроены специальные душевые, чтобы маломобильные пациенты могли принимать гигиенические процедуры, в палатах появилась кнопка вызова врача. Обновлены внутренние коммуникации, мебель в палатах и медоборудование. Спонсоры помогли обустроить физкультурный зал, позволяющий проходить курс реабилитации пациентам с проблемами опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистыми заболеваниями. С ними занимается инструктор по лечебной физкультуре.

В госпитале можно с комфортом разместить до 150 человек. Правда, пока из-за коронавирусных ограничений коечный фонд занят на треть – 44 пациента проходят сейчас лечение.

Пациенты отделения – пенсионеры: женщины от 55 лет и мужчины 60 лет и старше.

– Я всю жизнь старалась вести активный образ жизни и сейчас продолжаю, два раза в неделю хожу в бассейн. В госпиталь по направлению от терапевта приезжаю на лечение каждый год уже много лет. Теперь здесь новый зал для занятий, новые тренажеры. Ежегодный курс лечения позволяет продлить мою жизнь и провести год без забот. Приезжаю сюда с жалобами: то руки болят, то ноги, то спина. Позанимаюсь, похожу на процедуры, и всё проходит, – рассказала 81-летняя Лидия Павловна Грицова.

– У моего мужа четыре года назад случился инсульт. И вот в рамках восстановления мы с ним приезжаем в госпиталь каждый год. Он лечится по своему профилю, а я за ним ухаживаю и заодно тоже поправляю здоровье – у меня поврежденный позвоночник. После курса процедур становится легче, и у мужа есть прогресс в восстановлении, – говорит Людмила Малых.

– Ремонт в госпитале приятно удивил, радует, что неизменным осталось доброе и внимательное отношение к пациентам. Я сюда езжу уже более 20 лет, иногда дважды в год. Врачи госпиталя буквально поставили меня на ноги. Спасибо им за это! Благодаря их стараниям в этом году мне исполнится 89 лет, – рассказала Анна Михайловна Пряхина.

Кроме того, в 2021 году в Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина разработан и реализуется план мероприятий «Тульское долголетие».

В этом плане нашли отражение все аспекты жизнедеятельности людей старшего поколения.