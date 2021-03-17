новости
новости
Регистрация
Отравление семьи угарным газом в Болохово: подробности трагедии

Отравление семьи угарным газом в Болохово: подробности трагедии

На месте происшествия работает корреспондент Myslo.

Сегодня, 17 марта, в одной из квартир дома №9 по улице Советской были обнаружены тела пенсионерки, ее дочери и зятя. Они отравились угарным газом. Прокуратура по данному факту проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По информации Myslo, в квартире жила семья из четырех человек: пожилая женщина, ее дочь с мужем и внучка – ученица пятого класса. Девочка осталась жива благодаря случаю. 

Вчера школьница вернулась домой, но родители дверь ей не открыли. Тогда она ушла в соседний дом к тетке. Ее муж дозвонился до матери девочки, услышал, как та выругалась, после чего послышался грохот. Мужчина предположил, что его собеседница пьяна, – такое иногда случалось. Он решил оставить ребенка переночевать.

 

Тревогу забили, когда семья не пришла утром на работу. Спасатели, прибывшие на вызов, взломали дверь и обнаружили тела погибших. Труп пенсионерки находился в ванной, а супругов – около двери. Рядом с ними лежали мертвые домашние питомцы – кошка и собака.

В «Газпром газораспределение Тула» Myslo сообщили, что при плановом техническом обслуживании в январе 2021 года неисправностей в работе оборудования обнаружено не было.

В региональном УМВД отметили, что семья погибших на профилактическом учете в органах внутренних дел не состояла.

Сюжет: Гибель семьи от угарного газа в Болохово
Гибель семьи в Болохово: прокуратура проводит проверку
Дежурная часть
Гибель семьи в Болохово: прокуратура проводит проверку
сегодня, в 14:24, 31 1943 1
От отравления угарным газом в Болохово умерли три человека
Дежурная часть
От отравления угарным газом в Болохово умерли три человека
сегодня, в 13:56, 23 1842 2
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Авторы: Артем Жильцов, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:06 +1
Другие статьи по темам
Прочее
криминалЧПпроисшествияБолохово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда
Как продлить жизнь: секреты долголетия знают врачи областного госпиталя ветеранов войн и труда
Комитет ветеринарии прокомментировал массовые увольнения на тульской ветстанции
Комитет ветеринарии прокомментировал массовые увольнения на тульской ветстанции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.