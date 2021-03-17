Отравление семьи угарным газом в Болохово: подробности трагедии

Сегодня, 17 марта, в одной из квартир дома №9 по улице Советской были обнаружены тела пенсионерки, ее дочери и зятя. Они отравились угарным газом. Прокуратура по данному факту проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По информации Myslo, в квартире жила семья из четырех человек: пожилая женщина, ее дочь с мужем и внучка – ученица пятого класса. Девочка осталась жива благодаря случаю.

Вчера школьница вернулась домой, но родители дверь ей не открыли. Тогда она ушла в соседний дом к тетке. Ее муж дозвонился до матери девочки, услышал, как та выругалась, после чего послышался грохот. Мужчина предположил, что его собеседница пьяна, – такое иногда случалось. Он решил оставить ребенка переночевать.

Тревогу забили, когда семья не пришла утром на работу. Спасатели, прибывшие на вызов, взломали дверь и обнаружили тела погибших. Труп пенсионерки находился в ванной, а супругов – около двери. Рядом с ними лежали мертвые домашние питомцы – кошка и собака.

В «Газпром газораспределение Тула» Myslo сообщили, что при плановом техническом обслуживании в январе 2021 года неисправностей в работе оборудования обнаружено не было.

В региональном УМВД отметили, что семья погибших на профилактическом учете в органах внутренних дел не состояла.