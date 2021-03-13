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Пособия на детей от 3 до 7 лет будут начислять по новым правилам

Пособия на детей от 3 до 7 лет будут начислять по новым правилам

Размер выплат будет зависеть от дохода семьи.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Об этом пишет «ТАСС».

- В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, — говорится в тексте указа.

Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.

Правительство в ближайшее время утвердит правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет включительно для малообеспеченных семей.

В Минтруде напомнили, что если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.

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вчера, в 13:03 0
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