В Тульской области задержаны восемь таксистов-нелегалов

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Они перевозили пассажиров по городу и на дальние расстояния.

В Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина продолжаются рейды по выявлению нелегальных перевозчиков. С 9 по 11 марта сотрудники регионального минтранса, ОГИБДД УМВД России по Туле и Ространснадзором выявили и пресекли 8 нарушений.

Нелегальные таксисты осуществляли перевозки по городу и за его пределами. В отношении водителей составлены административные протоколы за отсутствие лицензии, их машины отправлены на спецстоянку.