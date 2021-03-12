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В Тульской области задержаны восемь таксистов-нелегалов
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульской области задержаны восемь таксистов-нелегалов

Они перевозили пассажиров по городу и на дальние расстояния.

В Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина продолжаются рейды по выявлению нелегальных перевозчиков. С 9 по 11 марта сотрудники регионального минтранса, ОГИБДД УМВД России по Туле и Ространснадзором выявили и пресекли 8 нарушений.

Нелегальные таксисты осуществляли перевозки по городу и за его пределами. В отношении водителей составлены административные протоколы за отсутствие лицензии, их машины отправлены на спецстоянку.

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12 марта, в 20:42 −4
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