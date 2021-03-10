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Туляков приглашают на встречу с уличным художником
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на встречу с уличным художником

Мероприятие состоится в Выставочном зале в рамках выставки «Харвест».

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает всех любителей искусства на встречу с художником, участником выставки «Харвест», работающим под псевдонимом @tremerizm. Она состоится в Выставочном зале Тулы.

– Я рисую граффити с 9 лет. Интерес укрепила поездка на юг, где я впервые увидел вживую граффити-куски. Стрит-арт полноценно вошел в мою жизнь в последние три года, когда я начал оформлять заведения, создавать обложки, логотипы и прочее, с чего можно иметь заработок для дальнейшей реализации своего творчества.

Работаю в своем выдержанном годами стиле, который приходит к каждому в зависимости от совокупности знаний в голове и их переработки. Активно с 2012 года слежу и вдохновляюсь европейской граффити-сценой, в частности Францией и Германией, – рассказывает автор.

Участники встречи могут пообщаться с автором работ, представленных на выставке, узнать подробности о стилях стрит-арта, задать любые вопросы и посетить экспозицию вместе с художником.

Встреча состоится в пятницу, 12 марта, в 18.30.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:22 +1
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Место
ТулаВыставочный зал

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