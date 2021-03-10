Туляков приглашают на встречу с уличным художником

Фото из архива Myslo.

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает всех любителей искусства на встречу с художником, участником выставки «Харвест», работающим под псевдонимом @tremerizm. Она состоится в Выставочном зале Тулы.

– Я рисую граффити с 9 лет. Интерес укрепила поездка на юг, где я впервые увидел вживую граффити-куски. Стрит-арт полноценно вошел в мою жизнь в последние три года, когда я начал оформлять заведения, создавать обложки, логотипы и прочее, с чего можно иметь заработок для дальнейшей реализации своего творчества.

Работаю в своем выдержанном годами стиле, который приходит к каждому в зависимости от совокупности знаний в голове и их переработки. Активно с 2012 года слежу и вдохновляюсь европейской граффити-сценой, в частности Францией и Германией, – рассказывает автор.

Участники встречи могут пообщаться с автором работ, представленных на выставке, узнать подробности о стилях стрит-арта, задать любые вопросы и посетить экспозицию вместе с художником.