Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».
Молодежная команда «Арсенала» разгромила «Тамбов»
Со счетом 6:1 и даже в присутствии зрителей.
Вчера, 10 марта, молодежная команда тульского «Арсенала» провела очередной матч первенства России.
Соперником туляков стал «Тамбов». В первом круге «Арсенал» уступил со счетом 1:4, поэтому в ответной игре команда была настроена на реванш. В итоге матч завершился со счетом 6:1 в пользу туляков. Отметим, что на матче присутствовал 31 зритель.
Основная команда туляков свой матч чемпионата России сыграет 13 марта – в гости к «Арсеналу» приедет московский ЦСКА.
вчера, в 17:49, 17 813 -3
9 марта, в 17:20, 40 1333 0
9 марта, в 11:55, 79 8087 3
8 марта, в 15:53, 216 4911 4
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