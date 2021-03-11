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Молодежная команда «Арсенала» разгромила «Тамбов»
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Молодежная команда «Арсенала» разгромила «Тамбов»

Со счетом 6:1 и даже в присутствии зрителей.

Вчера, 10 марта, молодежная команда тульского «Арсенала» провела очередной матч первенства России.

Соперником туляков стал «Тамбов». В первом круге «Арсенал» уступил со счетом 1:4, поэтому в ответной игре команда была настроена на реванш. В итоге матч завершился со счетом 6:1 в пользу туляков. Отметим, что на матче присутствовал 31 зритель. 

Основная команда туляков свой матч чемпионата России сыграет 13 марта – в гости к «Арсеналу» приедет московский ЦСКА.

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