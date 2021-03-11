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Проголосовать за облик общественных пространств тулякам помогут волонтеры

Проголосовать за облик общественных пространств тулякам помогут волонтеры

Голосование начнется 26 апреля на специальной онлайн-платформе.

Программа «Формирование комфортной городской среды» стала очень популярна у жителей региона. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

В Тульской области проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года. В 2019 году он вошел в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков:

Олег Дючков

– В 2021 году по программе благоустроят 312 дворов и 23 общественных пространства в 26 муниципальных образованиях региона. Подрядчики были определены еще в декабре 2020 года, контракты заключены. С наступлением благоприятных погодных условий работы начнутся. В этом году процесс запущен раньше, что позволит не затягивать работы. Большинство проектов будут завершены к началу осени. 

Контракты заключены и по проектам благоустройства в Плавске, Липках и Узловой, в населенных пунктах, ставших победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Своевременное заключение контрактов позволило обеспечить раннее начало работ на объектах. В марте уже выполнен демонтаж. Это позволит быстрее завершить реализацию проекта.

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» города Тульской области преображаются, и главными участниками этих изменений становятся сами жители. 

До июля 2021 года будут готовы проекты по благоустройству в 2022 году.  Планирование уже начато. Окончательный вариант предстоит выбрать жителям. Рейтинговое голосование пройдет онлайн, проголосовать смогут россияне старше 14 лет. Для этого необходимо будет зарегистрироваться через портал госуслуг, соцсети и другие сервисы, которые позволяют идентифицировать граждан.

Голосование будет доступно с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Выбрать общественные территории и следить за реализацией победивших проектов можно на сайте проекта.

Для того чтобы в голосовании приняло участие как можно больше людей, о работе платформы жителям расскажут волонтеры.

Как стать волонтером для проведения рейтингового голосования?

Задача волонтеров – информировать жителей о голосовании и непосредственно участвовать в его проведении. Для этого к проекту привлекут около 150 добровольцев в десяти муниципальных образованиях региона.

Министр молодежной политики Алексей Давлетшин:

Алексей Давлетшин

– Очень важно, что молодежь участвует в жизни области. Есть технические решения, которые позволяют проводить онлайн-голосование в общественных местах. Волонтеры этим и займутся.

Для реализации рейтингового голосования мы формируем волонтерский корпус на базе областного центра молодежи, определен региональный координатор. Волонтеры могут присоединиться к участию с помощью портала dobro.ru. Для этого нужно выбрать Тульскую область, а затем подать заявку в специальном разделе.

Призываю всех ребят подключиться к проекту и подать заявки на включение в молодежный корпус. После этого с вами свяжется региональный координатор. Давайте развивать регион вместе!

Также министр молодежной политики рассказал, что после снятия ограничений к волонтерской поддержке проекта смогут подключиться добровольцы старшего возраста, так называемые серебряные волонтеры.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 16:33 −6
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Прочее
формирование комфортной городской средынацпроект Жилье и городская среда

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