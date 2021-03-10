В Туле снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

По сравнению с прошлой неделей, число заболевших уменьшилось на 17%.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за первую неделю марта в Тульской области зарегистрировано 6209 случаев ОРВИ — на 19% ниже эпидпорога. По сравнению с прошлой неделей этот показатель не изменился. Среди взрослых заболеваемость превышает порог на 2,4%.

В Туле зафиксировано 2463 случая ОРВИ — на 42% ниже порога и на 17% ниже уровня заболеваемости предыдущей недели. Сохраняется циркуляция вирусов негриппозной этиологии. Ситуация находится на контроле в Роспотребнадзоре.