Новомосковский институт согревал студентов, отравляя воздух: прокуратура провела проверку

Фото: ТРОО «Экологическая защита»

Новомосковская городская прокуратура провела проверку по обращению председателя общественной организации «Экологическая защита» о загрязнении окружающей среды новомосковским филиалом РХТУ им. Д. И. Менделеева.

В ходе проверки выяснилось, что в 2020 году институт не проводил производственный контроль за выбросами в атмосферу веществ, относящихся к первому классу опасности, выделяемых при эксплуатации котельной – помещения института отапливались древесными отходами вперемешку с пластиком, а жители северной части города страдали от едкого химического запаха.

После проверки сотрудники прокуратуры провели повторные замеры – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ не превышена. Два должностных лица учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности, одно – к административной, по статье «Несоблюдение экологических требований при осуществлении деятельности на иных объектах».