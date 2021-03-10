В Большой Туле установили уличное освещение

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В нескольких населенных пунктах появились новые светильники и опоры.

По обращениям жителей сотрудники МКП «Тулагорсвет» установили приборы уличного освещения по следующим адресам:

По поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева уличное освещение смонтировано по следующим адресам: