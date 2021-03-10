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В Большой Туле установили уличное освещение
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В Большой Туле установили уличное освещение

В нескольких населенных пунктах появились новые светильники и опоры.

По поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева уличное освещение смонтировано по следующим адресам:

  • д. Нижняя Китаевка (4 светильника),
  • пос. Трудовой (1 светильник),
  • Тула, ул. Восточная, 39 (питающая линия СИП – 45 м и 1 светильник),
  • Гарнизонный проезд 3, корп. 3 (питающая линия СИП – 105 м и 3 светильника),
  • 2-й Михалковский пр-д, 52 (питающая линия СИП – 70 м и 1 светильник),
  • д. Пиваловка (9 опор, питающая линия – 750 м и 18 светильников),
  • д. Рождество (6 светильников).

По обращениям жителей сотрудники МКП «Тулагорсвет» установили приборы уличного освещения по следующим адресам:

  • пос. Первомайский, д. 5 (1 светильник),
  • Тула, пос. Косая Гора, Орловское шоссе, 51 (2 опоры, питающая линия СИП – 55 м, 2 светильника),
  • Тула, Мясново, 4-й пр-д, 49-б (питающая линия СИП – 120 м, 2 светильника),
  • п. Михалково, Школьный пр-д, 37 (питающая линия СИП-80 м, 2 светильника),
  • Северное Заречье, участки для многодетных семей (2 светильника),
  • пос. Хомяково, ул. Хомяковская, 17 (3 светильника).
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