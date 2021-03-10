Как быстро потерять деньги на инвестициях: вредные советы от Банка России

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Надеемся, что вы им не последуете.

Специалисты Банка России решили напомнить всем желающим попробовать свои силы в инвестировании, как НЕ нужно поступать, чтобы не потерять всё, что нажито непосильным трудом.

Сделали они это в стиле замечательного детского писателя Григория Остера, «Вредные советы» которого в советские годы знал почти каждый школьник. Листайте галерею и помните: всё изложенное – не призыв к действию, а наглядный пример того, как делать нельзя.