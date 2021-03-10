новости
новости
Регистрация
Как быстро потерять деньги на инвестициях: вредные советы от Банка России
Фото: mamajurist.ru

Как быстро потерять деньги на инвестициях: вредные советы от Банка России

Надеемся, что вы им не последуете.

Специалисты Банка России решили напомнить всем желающим попробовать свои силы в инвестировании, как НЕ нужно поступать, чтобы не потерять всё, что нажито непосильным трудом.

Сделали они это в стиле замечательного детского писателя Григория Остера, «Вредные советы» которого в советские годы знал почти каждый школьник. Листайте галерею и помните: всё изложенное – не призыв к действию, а наглядный пример того, как делать нельзя.

Галерея
Вредные совета для инвесторов, Фото: 1
Вредные совета для инвесторов, Фото: 2
Вредные совета для инвесторов, Фото: 3
Вредные совета для инвесторов, Фото: 4
Вредные совета для инвесторов, Фото: 5
Вредные совета для инвесторов, Фото: 6
Вредные совета для инвесторов, Фото: 7
Вредные совета для инвесторов, Фото: 8
Вредные совета для инвесторов, Фото: 9
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 08:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
Банк Россиивредные советыинвестированиеденьги

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Большой Туле установили уличное освещение
В Большой Туле установили уличное освещение
Улица Кирова встала в пробку из-за ДТП с трамваем
Улица Кирова встала в пробку из-за ДТП с трамваем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.