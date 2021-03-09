Жителя Воловского района оштрафовали за пропаганду нацизма

Фото: телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

На минувшей неделе жителя Воловского района Тульской области оштрафовали на 1000 рублей за демонстрацию в целях пропаганды нацистской символики в социальных сетях.

Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Согласно ст. 20.3 КоАП РФ, за подобное нарушение для граждан предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.