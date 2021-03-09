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Жителя Воловского района оштрафовали за пропаганду нацизма
Фото: телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

Жителя Воловского района оштрафовали за пропаганду нацизма

За демонстрацию нежелательной символики ему придется заплатить 1000 рублей.

На минувшей неделе жителя Воловского района Тульской области оштрафовали на 1000 рублей за демонстрацию в целях пропаганды нацистской символики в социальных сетях.

Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Согласно ст. 20.3 КоАП РФ, за подобное нарушение для граждан предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

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сегодня, в 09:11 −4
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