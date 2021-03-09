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Тульские предприятия будут по-новому нанимать иностранных работников
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульские предприятия будут по-новому нанимать иностранных работников

На оперативном совещании в региональном правительстве рассмотрели изменения в федеральном законодательстве в сфере трудовой миграции.

Министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов рассказал, что новый механизм привлечения иностранных сотрудников начал действовать с конца февраля. Теперь пригласить иностранных граждан на работу могут только организации с годовым доходом более 2 млрд рублей и числом работников свыше 250 человек.

Работодатель может привлекать сотрудников из разных стран, но он обязан организовать их прибытие и проживание, провести карантинные мероприятия, а после окончания работы помочь с отъездом на родину. 

– Чтобы пригласить иностранного работника, работодатель должен разместить заявку на портале «Работа в России», – уточнил Андрей Филиппов.

Заявки рассматривают на заседании межведомственной комиссии региона по привлечению иностранных работников. Такие заявки уже готовятся подать три организации. Алексей Дюмин поручил профильным органам проинформировать о новых правилах все предприятия, на которых трудятся иностранные работники.

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Алексей ДюминАндрей Филиппов
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Тульская область

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