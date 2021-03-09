«Накажи автохама»: Toyota Camry и обгон по встречке на перекрестке

Кадр из видео.

Нарушение было зафиксировано во вторник, 9 марта, на пересечении улиц Н. Руднева и Станиславского.

Мы продолжаем публиковать видеоролики, присланные нашими читателями в рубрику «Накажи автохама». В этот раз наш постоянный соавтор Андрей А. поделился записью, сделанной, судя по данным регистратора, 9 марта в 17.15 на пересечении улиц Н. Руднева и Станиславского.

Водитель белоснежной «Тойоты Камри» с госномером У231ЕР71, видимо, очень спешил – несмотря на разрешающий сигнал светофора и отсутствие затора на перекрестке, он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать поток, едва разминулся со встречным «Лексусом» и повернул налево.

Однако карма «торопыгу» всё же настигла – судя по всему, колесо седана слегка зацепило бордюр, и иномарка лишилась колпака.