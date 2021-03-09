Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 111 случаев заболевания

Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 056 жителей региона, 31 529 вылечились, 1344 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердились 111 случаев коронавируса, 84 человека выздоровели, восемь скончались.