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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 111 случаев заболевания

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 111 случаев заболевания

Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

В Тульской области за сутки подтвердились 111 случаев коронавируса, 84 человека выздоровели, восемь скончались. 

Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 056 жителей региона, 31 529 вылечились, 1344 умерли. 

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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