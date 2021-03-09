Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 111 случаев заболевания
Об этом сообщили в федеральном оперштабе.
В Тульской области за сутки подтвердились 111 случаев коронавируса, 84 человека выздоровели, восемь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 056 жителей региона, 31 529 вылечились, 1344 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 10:49, 76 2415 0
7 марта, в 10:43, 18 1753 -1
5 марта, в 11:05, 20 1686 0
4 марта, в 11:06, 14 1993 0
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