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«Накажи автохама»: не пропустил и подрезал скорую

«Накажи автохама»: не пропустил и подрезал скорую

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

Туляк прислал в редакцию Myslo видео с регистратора автомобиля скорой помощи. Из описания следует, что кадры были сняты 27 февраля этого года, в 19:20, на повороте с ул. Максима Горького на ул. Октябрьскую в Туле.
 
На записи видно, как водитель легковушки не только не пропускает следовавший с сиреной и проблесковыми маячками автомобиль, но и совершает его обгон.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
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