«Накажи автохама»: не пропустил и подрезал скорую

Туляк прислал в редакцию Myslo видео с регистратора автомобиля скорой помощи. Из описания следует, что кадры были сняты 27 февраля этого года, в 19:20, на повороте с ул. Максима Горького на ул. Октябрьскую в Туле.

На записи видно, как водитель легковушки не только не пропускает следовавший с сиреной и проблесковыми маячками автомобиль, но и совершает его обгон.

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