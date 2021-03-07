Фото из архива Myslo.
Суточная статистика по коронавирусу в Тульской области: 110 заражений, 9 смертей
По данным федерального оперштаба.
За минувшие сутки в Тульской области 110 человек подхватили коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе заболели 33 836 туляков, выздоровели 31 359 (за сутки на 7 марта — 93 человека).
Зафиксирована смерть 9 туляков от ковида и его последствий. Всего с начала наблюдений болезнь унесла жизни 1 327 наших земляков.
Вот какая картина по регионам России:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 322 776 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 094 летальных исхода, выздоровели 3 911 924 человека.
5 марта, в 11:05, 20 1514 0
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