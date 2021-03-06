В Туле зацвели крокусы: самый весенний фоторепортаж Myslo
Тульский фотограф Алексей Горохов поделился с читателями Myslo весенним настроением.
Пока еще погода не балует нас плюсовыми температурами, но весна уже ощущается в воздухе. Она наступает!
- Началось движение сока по деревьям, набухают почки, и по вечерам на изломах веток появляются сосульки, — говорит Алексей Горохов. — Первоцветы, подснежники, например, пока только показались из-под земли. А вот на одной из клумб крокусы уже практически готовы распуститься.
На появившихся проталинах много птиц. В этом году у нас зимуют не только привычные синицы, но и чижи, и чечетки. В более суровые и снежные зимы лесные птицы предпочитают зимовать в городе, так как тут легче найти еду.
Не верится, что весна идет? Смотрите фоторепортаж!
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место