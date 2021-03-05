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Мошенники несколько месяцев водили за нос пожилую тулячку и получили от неё 3,2 млн рублей
Кадр из видео пресс-службы УМВД России по Тульской области

Мошенники несколько месяцев водили за нос пожилую тулячку и получили от неё 3,2 млн рублей

Поддавшись на уговоры злоумышленников, пожилая женщина оформила на себя несколько кредитов.

Тульские полицейские ищут мошенников, обманувших 63-летнюю пенсионерку. Злоумышленники звонили ей, представлялись сотрудниками госструктур и убеждали совершать денежные переводы, якобы для изобличения преступников, решивших получить доступ к банковскому счёту потерпевшей.

Пожилая женщина довольно долго переводила деньги со своего счёта на «защищённый». Когда её сбережения закончились, мошенники убедили жертву взять деньги в кредит, чтобы создать видимость движения средств по счёту.

Женщина призналась полицейским. что не поверить преступникам было почти невозможно – чтобы всё выглядело правдоподобно, они присылали ей официальные бланки с символикой и телефонными номерами Банка России. Во время одной из таких бесед, женщина заподозрила неладное и сама перезвонила по номеру, с которого ей звонили «доброжелатели».

Этот номер действительно принадлежал государственному учреждению, но собеседник женщины сообщил, что подобными вещами его ведомство не занимается и никаких переводов он не получал. Только после этого пенсионерка обратилась в полицию.

Предположительно, преступники использовали технологию подмены номеров. В общей сложности, потерпевшая перечислила им 3,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, полицейские ведут розыск мошенников.

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