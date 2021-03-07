Топ -5 событий недели: подарки тульским женщинам от тульских мужчин, театральные и цирковые премьеры, ожидание большого хоккея в Туле

1. Мимозы, поздравления и Восьмое марта

Формально, Международный женский день — это понедельник уже следующей недели. Но что бы ни происходило вокруг, главным событием первых дней весны всегда было и остается надвигающееся Восьмое марта: его предвкушением была насыщена вся неделя.

На улицах проснулись от зимней спячки представители главного экономического чуда России — люди, умеющие строго в начале марта одномоментно вырастить и доставить в каждый населенный пункт страны, от мала до велика, первые весенние цветы.

Лица мужчин в эти дни сосредоточенно торжественны: ведь им на короткое время дано право любить и осыпать подарками и поздравлениями всех женщин без исключения! Чуть поподробнее о некоторых из этих подарках.

Тульские власти напомнили, что с 6 по 8 марта парковки в городе будут бесплатны. Руководители футбольного клуба «Арсенал» пообещали, что ни одна из болельщиц 8 марта, когда состоится матч с московским «Локомотивом», не уйдет со стадиона без специального презента. Тульские полицейские проявили неожиданные таланты: записали песню и сняли на нее клип. Но абсолютным лидером оригинальных подарков-поздравлений представительницам прекрасного пола в Туле все-таки стали стихи — от представителей сразу нескольких профессий. Видеоклип, записанный, как говорят, по инициативе депутата Государственной Думы Виктора Дзюбы, менее чем за сутки собрал 150 тысяч просмотров и получил около тысячи лайков.

2. Главные герои недели — врачи

Тульские медики на минувшей неделе вновь оказались в центре внимания. По результатам экспертной оценки качества медицинской помощи, врачам из Тулы, Алексина, Новомосковска и Щекино были вручены премии «Врач с большой буквы» — за выдающийся вклад и высокий уровень профессионализма в оказании медпомощи пациентам с COVID-19. Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк назвал премию заслуженной наградой за мужество и профессионализм.

Наглядной иллюстрацией того, что наши врачи готовы проявить себя в самых разных обстоятельствах, на этой неделе стал и случай в Новомосковске, где рабочему одного из местных предприятий в результате несчастного случая оторвало кисть руки. Бригада местной скорой оперативно прибыла на место происшествия и оказала первую помощь. Затем на вертолете санавиации регионального Центра медицины катастроф пациента срочно доставили в Москву, где врачи пришили оторванную кисть.

Когда случается нечто подобное — это всегда сродни чуду. Отмечаем профессионализм и оперативность всех служб, оказавшихся участниками этого случая.

3. Цирк вернулся!

После долгого перерыва, связанного с коронавирусными каникулами, тульский цирк пригласил наконец зрителей на полноценную программы — шоу фонтанов «13 месяцев» со львами, собачками, уникальными номерами и, само собой, фонтанами. Но главное не это. Главное, что у тех, кто любит цирк (а в Туле его обожали всегда!), вновь появилась долгожданная возможность встретиться с ним.

4. В Туле будет хоккейная команда Высшей хоккейной лиги (ВХЛ)

Это пообещал заместитель губернатора Сергей Егоров, добавив, что при поддержке и непосредственном участии губернатора Алексея Дюмина в Туле активно развивается любительский, молодежный, детский хоккей и строятся амбициозные планы на будущее.

Как пояснила пресс-служба хоккейного клуба «Академия Михайлова», ВХЛ — это вторая по рангу хоккейная лига России, откуда ребята поднимаются в «элиту» — КХЛ. «Это большой шаг в развитии хоккея в Тульской области и в России в целом!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, что именно на этой неделе Тула стала первым из городов ЦФО, куда привезли главный трофей российского хоккея — легендарный «Кубок Гагарина». Каждый из желающих туляков мог сфотографироваться с главным трофеем КХЛ. В почетном карауле у Кубка стояли военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

5. Сны Достоевского

Тульский академический театр драмы показал первую премьеру весны — инсценировку повести Достоевского «Дядюшкин сон» о том, что может случиться, когда молоденькую хотят выдать за престарелого князя.

Зрители отметили прекрасные декорации Александра Дубровина — с видами утопающего в зимней спячке провинциального российского города, удачную режиссуру постановщика Дмитрия Краснова и дебют на тульской сцене выпускниц Ярославского театрального института Елизаветы Федоренко и Валерии Климовой.