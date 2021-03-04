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В Тулу привезут кубок КХЛ: где его увидеть

В Тулу привезут кубок КХЛ: где его увидеть

Почетным гостем мероприятия станет советский хоккеист Юрий Леонов.

4 марта в Тулу привезут легендарный трофей Континентальной хоккейной лиги. Кубок будет выставлен в Ледовом дворце. 

Мероприятие организовано при поддержке правительства Тульской области и Академии хоккея им. Б. П. Михайлова в рамках совместного проекта компании «Ростелеком» и КХЛ.

Любой желающий сможет сделать фото с трофеем, принять участие в конкурсах от организаторов, а также посетить финальный матч сезона МХЛ между командами «Академия Михайлова» (Тульская область) — «СКА 1946» (Санкт-Петербург), который состоится в 19.00.

Для совсем юных гостей выставки — детских хоккейных команд Академии хоккея им. Б. П. Михайлова — будет организован мастер-класс с участием знаменитого советского хоккеиста и тренера, чемпиона мира в составе сборной СССР, заслуженного мастера спорта России Юрия Леонова.

Главный трофей чемпионата КХЛ будет экспонироваться в марте в семи городах ЦФО. Тула станет первым пунктом его путешествия из Москвы.

Доступ к трофею будет осуществляться по адресу: Тула, Осиновая Гора, строение 2-а, ФОС «Ледовый дворец» по следующему расписанию:

  • 14.00 — 17.00 — свободный вход на выставку,
  • 18.00 — 22.00 — вход на выставку для посетителей матча по билетам.

Билеты на матч «Академия Михайлова» (Тульская область) — «СКА 1946» (С.-Петербург) можно приобрести в кассах Ледового дворца.

Отметим, что Кубок Гагарина уже привозили в Тулу и Новомосковск в 2019 году.  А в октябре 2017 года жители региона увидели легендарный футбольный трофей — кубок мира.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:20 0
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