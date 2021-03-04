Сугроб парковке не помеха: туляк оставил машину на куче снега и ушел по своим делам

В нашу рубрику «Накажи автохама» читатели присылают не только материалы с нарушениями ПДД, но и фотографии, которые заставляют улыбнуться – и весело, и не очень.

На одном из таких кадров изображен автомобиль Chevrolet Niva, водитель которого решил, что нерасторопность коммунальщиков не должна лишать его парковочного места, и заехал прямо на сугроб. Автор фото уточняет, что фотографии сделаны рядом с ТЦ «Парадиз».

Что ж, автовладельца можно понять – из-за аномального февральского снегопада многие парковки оказались завалены снегом, а бросать машину посреди дороги ему, видимо, не позволила совесть.