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Сугроб парковке не помеха: туляк оставил машину на куче снега и ушел по своим делам

Сугроб парковке не помеха: туляк оставил машину на куче снега и ушел по своим делам

Находчивый автомобилист припарковал автомобиль недалеко от ТЦ «Парадиз».

В нашу рубрику «Накажи автохама» читатели присылают не только материалы с нарушениями ПДД, но и фотографии, которые заставляют улыбнуться – и весело, и не очень.

На одном из таких кадров изображен автомобиль Chevrolet Niva, водитель которого решил, что нерасторопность коммунальщиков не должна лишать его парковочного места, и заехал прямо на сугроб. Автор фото уточняет, что фотографии сделаны рядом с ТЦ «Парадиз».

Что ж, автовладельца можно понять – из-за аномального февральского снегопада многие парковки оказались завалены снегом, а бросать машину посреди дороги ему, видимо, не позволила совесть.

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