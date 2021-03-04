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Кинотеатр «Синема Парк» дарит подарки к 8 Марта

Кинотеатр «Синема Парк» дарит подарки к 8 Марта

Успей занять любимое место в кинозале 8 Марта и выиграй главный бьюти-приз.

Что подарить любимому человеку? Подарочные карты в кино! Хрустящий попкорн, Театр HD, концерты. Подари все удовольствия мира кино!
 
Чтобы принять участие в акции, необходимо купить билет в кино 8 Марта на любой сеанс фильмов «Пара из будущего» или «Рашн Юг». Счастливчик, который найдет белый конверт на своем кресле, станет обладателем большого бьюти-бокса с косметикой от NYXProfessional MakeUp.
 
Победитель будет выбран случайным образом среди гостей, которые купили билет на сеанс в день акции. Не забудьте сохранить свой билет на сеанс!
 
Подробности акции и билеты онлайн по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 21:14 0
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