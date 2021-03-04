Как туляки отметят Масленицу: афиша

Рассказываем, куда сходить и где поесть блинов.

Казанская набережная и ул. Металлистов

В Туле в этом году основной площадкой для Масленичных гуляний станет Казанская набережная и улица Металлистов.

Уже 6 марта для тех, кому не терпится проводить зиму побыстрее, на ул. Металлистов состоится открытие «Фестиваля вкусов СТО». Здесь представят разнообразие продукции участников проекта центра «Мой Бизнес» — «Сделано в Тульской области». Ярмарка будет работать каждый день с 12.00 до 20.00 часов.

Подробное расписание:

6 марта

12.00 — 20.00 — ярмарка, фестиваль вкусов СТО, фудкорт,

12.30 — 13.00 — барабанное шоу арт-школы барабанщиков,

13.00 — 13.30 — открытие фестиваля, «Шоу с сырной головой»,

13.30 — 14.00 — барабанное шоу арт-школы барабанщиков,

14.00 — 15.00 — интерактивная программа, конкурсы,

15.00 — 17.00 — «Игры народов мира», турнир по настольно-спортивным играм от регионального отделения Федерации настольных игр.

7 марта

12.00 — 20.00 — ярмарка, фестиваль, фудкорт,

12.00−14.00 — старт конкурса «Инста-фото» с креативными масками СТО. Концерт «Весенняя капель».

14.00 — 15.00 — «Мелодии любви», программа театра «Эрмитаж», уличный спектакль Mamma MIA, интерактивная музыкальная программа.

15.00 — 17.00 — уличное мим-шоу от театральной студии «Мюсли».

16.00 -17.00 — дегустация продукции СТО,

17.00 — 18.00 — Подведение итогов дня конкурса «Инста-фото», вручение подарков и призов.

8 марта

12.00 — 20.00 — ярмарка, фестиваль, фудкорт,

12.00 — 14.00 — поэтический перформанс «Ветра весны» литературной студии «Вега»,

13.00 — 15.00 — «Семейная эстафета» от Felix novo club, зона игр,

15.00 — 16.00 — «Мелодии любви», программа театра «Эрмитаж», уличный спектакль Mamma MIA, интерактивная музыкальная программа.

16.00−18.00 — масляничные интерактивы от аниматоров.

9 — 12 марта

12.00 — 20.00 — Ярмарка, фестиваль, фудкорт, работа фотозон.

13 марта

12.00 — 20.00 — Ярмарка, фестиваль, фудкорт.

13.00 — 15.00 — Шоу барабанщиков — концерт «Солнечное настроение».

15.00 — 17.00 — Гурманский сюрприз «Коллекция блинов от шеф-поваров» с участием ведущего и шеф-поваров ресторанов.

17.00 — 19.00 — мастер-класс от участников программы СТО.

14 марта

12.00 — 20.00 — Ярмарка, фестиваль, фудкорт.

12.00 — 13.00 — Старт конкурса «Инста-фото», шоу барабанщиков.

13.00 — 15.00 — «Готовим! Жарим! Угощаем!» — блины из тульских продуктов.

13.00−14.00 — Конкурсная программа СТО

14.00 — 14.30 — «Танцуют все!» вместе со студией танца «Джампинг джайв»

14.50 — 15.00 — выступление театра огня «Эра» и сожжение чучела.

14.30- 15.30 — показ весенней коллекции от модельного агентства Linda. Конкурс «Инста-фото», работа фотозон.

15.30 — 17.00 — Кукольный балаган. Театральная студия «Овация», весенний концерт.

Также с 12.00 туляков и гостей города ждет «ГАРМОНИЧная Масленица» — праздник в народном стиле с масленичными забавами, «Холодными играми», интерактивами, концертами и угощениями. Гости программы — московский коллектив «Гармоника Драйв».

Государственный исторический музей (Тула, ул. Металлистов, 10)

13 марта

11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 — кинопоказ фильма про балаган.

11.30 — 14.40 — программа «На южных берегах Московии: XVI — XVII века»

12.00 — 15.00 — рыцарский спектакль домашнего театра для детей.

13.00 — программа «Грамота и грамоты на Руси»

13.30, 16.30, 17.30 — экскурсии «Знакомство с сокровищами Исторического музея»

17.30 — программа «Небесные покровители воинства Российского»

11.00 — 17.20 — работа игротеки и раёк (игровая площадка"

14 марта

13.30, 16.30, 17.30 — экскурсии «Знакомство с сокровищами Исторического музея»

17.30 — программа «Небесные покровители воинства Российского»

12.30 — 15.00 — занимательные истории о русских художниках от кандидата философских наук, искусствоведа, доцента МГУ им. М. В. Ломоносова Армена Апресяна. Рисование на блинах.

Армена Апресяна. Рисование на блинах. 11.00 — 16.00 — мастер-классы: валяние, декупаж, тряпичная кукла, ткачество, масляничные куклы, средневековая игротека

15.30 — 15.50 — детская концертно-развлекательная программа.

Музейный комплекс «Куликово поле»

7 марта с 11.00 до 16.00

«Масленичные забавы» в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом:

соревнования по распилке дров, кипячении самовара, боулинг с матрешками на интерактивной площадке «Сельское подворье»;

масленичные угощения из кухни Куликова поля — плов из полбы, гречишные блины, травяной чай на площадке «Харчевня»;

катание на санях и посещение Музея Куликовской битвы.

Билеты на комплексную программу и посещение отдельных площадок продаются до 15.00.

Музей Куликовской битвы и Детский музей-квест открыты до 19.00. Предусмотрены льготы для детей, а дошколятам (до 7 лет) вход бесплатный в сопровождении взрослого с оплаченным билетом.

Бесплатно можно побывать на сельских аттракционах с метанием блинов в печь, сырным лабиринтом, «подковать» коня и в 13.00 сразиться в городошном турнире.

Телефон для бронирования: +7 (48743)4−36−01, +7 (906)534−35−73, e-mail: visitkp@kulpole.ru.

8 марта с 11.00 до 14.00

«Масленичные потехи» в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастыщино:

мастер-класс по выпечке блинов на пеньках;

стрельба в средневековом тире;

мастер-класс по изготовлению Куклы добрых вестей;

экскурсии по историческому музею «Дон. Вся история на берегах одной реки», территории мемориала и на колокольню храма Рождества Богородицы (открыт до 19:00).

Билеты на комплексную программу и посещение отдельных площадок продаются до 14.00. Предусмотрены льготы для детей. Дошкольники (до 7 лет) участвуют бесплатно в сопровождении взрослого с оплаченным билетом. Телефон для бронирования: +7 (48735)3−15−46, e-mail: mon@kulpole.ru.

9−12 марта

Масленичная неделя на Куликовом поле

На масленичной неделе музеи Куликова поля предлагают мастер-классы и тематические программы по предварительной заявке.

Мастер-классы «Кукла добрых вестей» в Музее купеческого быта в Епифани и Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в Монастырщино

На мастер-классе можно познакомиться с традиционной игрушкой Тульской области, в Епифани смастерить Куклу добрых вестей из лоскутков, а в Монастырщино из мочала.

Интерактивная программа «Масленица по-купечески» в Музее купеческого быта в Епифани

За короткий промежуток времени посетители епифанского музея проживут все дни масленичной недели. Как и в давние времена, с каждым будут связаны свои игры и забавы. Участники встречи смастерят тряпичную куклу Куликова поля, а набитая соломой кукла Масленица встретит их на усадьбе. После проводов Масленицу сожгут и узнают, какой в 2021 году будет весна. Также всех без исключения ждет угощение — блины и чай у самовара, а также соления и варенье из купеческих запасов.

Мастер-класс «Блины на пеньках» в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

Сотрудники музея расскажут, какие в древности использовали подручные материалы для приготовления пищи. Пригодится эта наука и современному туристу. Ведь в качестве походного примуса — пенёк. На нем и традиционно замешанное блинное тесто участники мастер-класса легко превратят в ароматное румяное угощение.

Квест «Как на масляной неделе…» на Конном дворе в селе Монастырщино

Конный двор музея-заповедника приглашает в увлекательное путешествие по дням масленичной недели. Участники квеста разгадают загадки о традициях праздника. Народные игры и забавы станут отдельными заданиями, а некоторые обычаи получат новую жизнь. Так, битва стенка на стенку превратится в частушечный баттл, а блины нужно будет испечь на пеньках. Участники квеста отправятся на конную прогулку, но перед этим заплетут и украсят гривы лошадкам.

Также всю неделю можно покататься в бричке по селу Монастырщино. Вместе с посетителями Куликова поля, по старинной традиции масленичных поездов, на прогулку отправится соломенная Масленица.

Блинные программы в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом

Интеллектуальный баттл «Игры разума» на масленичной неделе не обойдется без вопросов о блинах и традициях праздника. Вокруг любимого русского лакомства будет построена и интерактивная программа «Где блины, тут и мы». Участники встречи обсудят масленичную кухню и секреты приготовления блинов, блинчиков, оладий, пряженцев, вареников и ватрушек, рыбных пирогов и кулебяк. В музее расскажут, зачем эти блюда готовили, по каким поводам ели и как эти вкусности повторить сегодня.

Стоимость и условия участия в музейных программах можно уточнить по телефонам и также забронировать место в группе. Контакты музеев:

Музей купеческого быта в Епифани: +7 (48735) 7−22−65; e-mail: epifan@kulpole.ru

Музей Куликовской битвы и Детский музей-квест: +7 (48743)4−36−01; +7 906−534−35−73; e-mail: visitkp@kulpole.ru

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы: +7 (48735) 3−15−46; e-mail: mon@kulpole.ru Конный двор: +7 (961) 261-31-02 ; kondvor@kulpole.ru

13 марта

Проводы Масленицы в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом

В программе:

11.00 — 16.00 Сельские аттракционы: метаем блины в печь, проходим сырный лабиринт, подковываем коня и катаемся в бричке

12.00 — 13.00 Концертная программа «Широкая Масленица на Куликовом поле» с народными песнями и обрядовыми масленичными играми

13.00 — 13.20 Масленичный танцевальный флешмоб

13.00 Турнир по хоккею с метлами

В рамках комплексных интерактивных программ в этот день с 11.00 до 16.00 можно посетить с экскурсией Музей Куликовской битвы, покататься на лошади, пострелять из лука, отчеканить монетку на память, поиграть в боулинг с матрешками, попробовать плов из полбы, выпить травяного чаю с гречишными блинами.

Музей Куликовской битвы и детский музей в этот день работают с 10:00 до 19:00.

Подробная информация и бронирование мест по телефонам: +7 (48743)4−36−01, +7−906- 534−35−73, e-mail: visitkp@kulpole.ru .

14 марта

Проводы Масленицы в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино

В программе:

11.00−14.00 Катание на бричке, стрельба из лука в тире и мастер-классы: печем блины на пеньках, мастерим Куклу добрых вестей, жарим сушки-веснушки.

12.00 Открытие праздника с главным символом — куклой Масленицей

12.00 — 14.00 Развлекательная программа с частушками и играми

13.20 Подведение итогов конкурса Маслениц, представление победительницы и ее создателей

13.40 Проводы Масленицы

Экскурсии по экспозиции «Дон. Вся история на берегах одной реки», по территории мемориала и на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы проводятся с 10:00 до 19:00. Различные площадки праздника можно посетить в своем режиме и в рамках комплексной программы «Масленичные потехи».

Рекомендована предварительная запись на сеансы, программы проводятся для малокомплектных групп (до 5 человек). Телефон: +7−48735−3-15−46, e-mail: mon@kulpole.ru .

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

14 марта с 13.00

На площадке перед Домом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142-а) состоится праздник проводов зимы, приуроченный к окончанию Масленой недели. Гостей праздника ждет театрализованное представление и концертная программа, подготовленные воспитанниками театральной студии «Бенефис», вокальной студии «Карусель» и театра танца «Элегия». Прозвучат песни, посвященные весне, а также будет показана хореографическая композиция «Весну звали».

Все гости смогут принять участие в подвижных играх на свежем воздухе, а также традиционной масленичной забаве — сжигании соломенного чучела Масленицы. В финале праздника артисты пригласят гостей в общий хоровод и предложат блины с горячим чаем.

Вход свободный.

Экскурсионный тур «Масленица в русской усадьбе» в Чернский район

13 марта

Центр приёма гостей Тульской области приглашает отпраздновать широкую масленицу в литературных усадьбах Тульской губернии, которые стали творческой колыбелью для прославленных русских писателей Ивана Сергеевича Тургенева и Льва Николаевича.

Расписание:

9.00 — сбор группы (Демонстрации, 1-а) 9.10 — 11.20 — трансфер в Никольское — Вяземское

11.30 — 12.10 — экскурсия в музее,

12.10 — 12.40 — интерактивная программа «Батарея Тушина»,

12.45 — 13.15 — обед,

13.20 — 13.50 — трансфер в с. Тургенево,

14.00 — 15.20 — праздничная программа: игры, загадки, концерт ансамбля «Околица», сжигание чучела, угощение блинами.

15.35 — 16.45 — экскурсия в музее И. С. Тургенева .

. 16.50 — 17.20 — посещение каретного сарая, фото на память, прогулка по усадьбе и к колодцу Николенька.

17. 40 — 20.00 — трансфер в Тулу.

В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, обед. Стоимость билета: дети, пенсионеры и студенты 2350 руб., взрослые — 2550 руб.

Возрастная категория 6+.