Мухи захватили квартиру в центре Узловой

Насекомые из подвала проникли в квартиру на первом этаже. Даже в ванной комнате нет от них спасения!

Канализационные сети в подвале дома №25 по ул. Беклемищева в Узловой нуждаются в ремонте уже по меньшей мере 10 лет. Регулярные обращения по поводу засора канализации управляющая компания отрабатывает. Однако все это временные меры. Трубы нуждаются в серьезном ремонте, если не в капитальной замене.

Из-за постоянной влажности в подвале этой зимой завелись мухи. Наличие рядом с канализацией систем отопления позволили насекомым быстро размножиться, несмотря на морозы. Сейчас же с потеплением насекомых стало настолько много, что жителям квартир на первом этаже стало просто невыносимо от такого соседства.

Ко всему прочему в квартирах по обоям из-за сырости разрастается плесень.

– Мы еще в январе обратилась в группу администрации города «Узловский район» в соцсетях, – рассказывает жительница дома Надежда Чернышова. – Мне обещали принять меры. В середине января позвонила в администрацию. Мне сказали: «Придём и обработаем хлоркой». Какой хлоркой? Против мух? Там нужна полная дезинсекция химическими препаратами. Какая хлорка?!

У меня двое детей 10 и 7 лет, мама с заболеванием лёгких, а мы все дышим этой гадостью, испарениями, живём в сырости. Дочь вообще боится заходить в ванную комнату, потому, что там много мух, они лезут отовсюду. И никто не может помочь.

Группа «Узловский район» дала ответ, что в подвале был засор канализации, но всё прочищено и засор устранён. Но мухи и сырость остались.

Надежна рассказала о проблеме в паблике «Узловая. Не слухи». В комментариях администрация района сообщила, что сотрудники УК вышли по адресу, чтобы определить пути решения проблемы.