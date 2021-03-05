В Туле ищут пропавшего пенсионера

Виталий Андреевич Лысогор ушёл из дома накануне и не вернулся.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» обращается к тулякам с просьбой помочь в поисках 65-летнего Виталия Андреевича Лысогора, который 4 марта вышел из дома и пропал.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: синяя куртка, тёмные спортивные штаны с лампасами, чёрные ботинки, чёрная кепка.