В Туле ищут пропавшего пенсионера
Виталий Андреевич Лысогор ушёл из дома накануне и не вернулся.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» обращается к тулякам с просьбой помочь в поисках 65-летнего Виталия Андреевича Лысогора, который 4 марта вышел из дома и пропал.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: синяя куртка, тёмные спортивные штаны с лампасами, чёрные ботинки, чёрная кепка.
Возможно, мужчина потерял память. Если вы видели его, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(950)914-30-71 или 112.
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