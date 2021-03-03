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Госавтоинспекция предупреждает туляков об изменении погодных условий

Госавтоинспекция предупреждает туляков об изменении погодных условий

Постоянные перепады температур приводят к образованию наледи на дорогах.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают водителям о необходимости соблюдения правил безопасности в условиях нестабильной погоды. Постоянные перепады температур приводят к образованию наледи на проезжей части.

Помните о необходимости соблюдения дистанции до впереди движущихся транспортных средств, откажитесь от резких маневров, которые могут привести к потере управления.

В связи с увеличением тормозного пути заблаговременно сбрасывайте скорость перед пешеходными переходами, не допускайте экстренного торможения.

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