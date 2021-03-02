Коронавирус зарегистрирован в 14 образовательных учреждениях Тульской области

На оперативном совещании в региональном правительстве главный государственный санитарный врач по Тульской области Александр Ломовцев рассказал о эпидемиологической обстановке. По его словам, в области отмечено значительное снижение числа случаев острых респираторных заболеваний.

Зарегистрировано 6180 случаев, это на 36% ниже эпидпорога, и на 15% ниже предыдущей недели. В том числе, нет превышения порога среди детей и школьников, а среди взрослых отмечено превышение только на 9,5%, тогда как на прошлой неделе было более 17%.

В Туле также отмечается снижение: заболеваемость ОРЗ в настоящий момент на 39% ниже эпидпорога, что меньше предыдущей недели на 18%.

«Лабораторный мониторинг показывает, что на территории по-прежнему не циркулирует вирус гриппа, продолжается снижение заболеваний внебольничной пневмонией: за неделю их было 323 случая, неделей ранее цифра была практически такая же. Напомню, что после Нового года мы имели цифры от 500 до 400 случаев в неделю», — рассказал Александр Ломовцев.

Также главный государственный санитарный врач по Тульской области доложил губернатору о ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 составила за минувшую неделю составила 890 случаев, что на 9% ниже предыдущей недели.

«На прошедшей неделе заносы COVID-19 зарегистрированы в 14 образовательных учреждениях области. На предыдущей неделе их было 18. И, по-прежнему нет школ, которые бы мы закрывали по причине распространения COVID-19, и в том числе среди учеников. На промпредприятиях по итогам недели мы видим 8 заносов без массового распространения, а неделей раньше их было 12», — сообщил Ломовцев.

По словам Александра Ломовцева, в рамках тестирования всеми методами диагностики проведено 843 тысячи исследований для 765 тысяч жителей Тульской области.