Дорожников обязали незамедлительно устранять ямы на тульских дорогах

2 марта на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина был рассмотрен вопрос аварийного дорожного ремонта.

– За счет перепадов температур мы видим нарушение дорожного полотна. Я ставил задачу усилить работу по устранению дефектов. Понятно, что зимой это временные меры. Когда позволят погодные условия, мы будем существенно ремонтировать дороги, – отметил Алексей Дюмин.

Заместитель губернатора Сергей Егоров сообщил, что для устранения наиболее крупных дефектов на автомобильных дорогах с большой интенсивностью применяются современные литые асфальтобетонные смеси. Работы с литым асфальтобетоном возможны в зимних условиях при отрицательных температурах и повышенной влажности. Этот метод применяется при ликвидации ям на региональных дорогах, а также в Туле и Новомосковске. Работы производятся ежедневно, в том числе и в выходные дни. На улицах с высокой интенсивностью движения ремонт идет в ночное время.

Как только позволят погодные условия, дорожники приступят к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном.

– Администрациям необходимо скорректировать свою работу. Нужно на постоянной основе следить за состоянием дорог и незамедлительно устранять наиболее серьезные дефекты дорожного покрытия. В особенности – около социальных объектов, – сказал Алексей Дюмин.

Для организации этой работы губернатор поручил предусмотреть финансирование и заключить контракты с дорожными организациями на местах.

Все работы по ликвидации дорожных дефектов необходимо выполнить до 1 мая.