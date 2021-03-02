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Тульские приставы пустят с молотка квартиры, автобус и металловоз

Тульские приставы пустят с молотка квартиры, автобус и металловоз

Электронные торги состоятся 18 и 23 марта. Приём заявок прекратится 15 и 19 числа.

Управление ФССП России по Тульской области передало арестованное имущество на реализацию в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Очередные торги состоятся 18 марта, в 10.00, на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг».

На аукцион выставлены земельные участки, автомобили, автобус, доля в праве на жилое помещение, грузовой тягач седельный, металловоз и грузовые фургоны на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Также торги пройдут 23 марта, в 10.00. Будут продаваться квартиры, земельный участок, нежилое помещение и другое имущество на сумму порядка 27 млн рублей.

Заявки на участие в обоих аукционах с прилагаемыми к ним документами принимаются здесь до 15 и 19 марта соответственно.

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вчера, в 20:51 −1
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